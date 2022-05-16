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Артиллеристы ВСУ мастерски уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии оккупантов (ВИДЕО)

Бойцы ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 10:26
Автор:

Денис
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Украинские защитники продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Артиллеристы ВСУ мастерски уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, артиллеристы Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВСУ обнаружили и мастерски уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии армии противника. 

"РСЗО оккупантов пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам нашей страны. Однако Защитники Украины пресекли их планы", — СтратКом ВСУ. 

Так, нашим воинам удалось уничтожить:

• РСЗО БМ-21 "Град" – две единицы;

• РСЗО БМ-27 “Ураган” – одна единица;

• радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;

• более пяти единиц транспортной автомобильной техники;

• место хранения боеприпасов;

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Лукашенко снова пытается избежать прямого участия в войне в Украине, – британская разведка. Кремль продолжает шантажировать Минск и просит помощи в войне против Украины. 

Читайте также о том, что делаем все возможное: Кулеба рассказал об экспорте продуктов питания в Либерию. Украина делает все возможное, чтобы экспортировать продукты питания на африканские рынки. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Южная Корея готова помочь КНДР справиться с пандемией COVID-19. Южная Корея готова отправить вакцины и другие необходимые материалы, если официальный Пхеньян не будет против. 

Также "Комментарии" писали о том, что РФ отказалась от масштабного "котла" на востоке, – Институт изучения войны. Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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