Защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов

Защитники Запорожского края продолжают героически держать оборону и сражаться с оккупантами. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику армии рф. Так, по данным Ткачука, за вчерашние сутки (28 апреля) защитники Запорожской области уничтожили:

• двенадцать лиц личного состава противника (еще семь были ранены);

• восемь танков;

• три боевые бронированные машины (одна БМП захвачена);

• два беспилотных летательных аппарата ("Орлан-10");

• две единицы автомобильной техники.

Также Руслан Ткачук сообщил, что в селе Акимовка (вблизи Мелитополя) патриоты движения сопротивления подорвали железнодорожный мост, который являлся одной из основных артерий поставки вооружения и топлива для техники оккупантов с Крыма в Мелитополь.

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