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Защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов

Украинские воины дают достойный отпор врагу

сегодня, 10:45
Автор:

Денис
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Защитники Запорожского края продолжают героически держать оборону и сражаться с оккупантами. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов

ВСУ

Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику армии рф. Так, по данным Ткачука, за вчерашние сутки (28 апреля) защитники Запорожской области уничтожили:

• двенадцать лиц личного состава противника (еще семь были ранены);

• восемь танков;

• три боевые бронированные машины (одна БМП захвачена);

• два беспилотных летательных аппарата ("Орлан-10");

• две единицы автомобильной техники.

Также Руслан Ткачук сообщил, что в селе Акимовка (вблизи Мелитополя) патриоты движения сопротивления подорвали железнодорожный мост, который являлся одной из основных артерий поставки вооружения и топлива для техники оккупантов с Крыма в Мелитополь. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в тылу врага снова пожар – в этот раз вспыхнула нефтебаза в оккупированном Донецке. Российские пропагандисты поспешили обвинить в пожаре на нефтебазе Украину. 

Читайте также о том, что украинскими защитниками было поражено 15 воздушных целей, – Генштаб ВСУ. Российские захватчики сосредоточились на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и обстреливают позиции ВСУ по отдельным направлениям. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что погода на 29 апреля в Украине: в каких областях пройдут дожди. Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах Украины в пятницу могут пройти дожди. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что почему украинцы с россиянами никогда не были "братскими народами"В Центре противодействия дезинформации развенчали мифы и рассказали, что украинцы с россиянами не были "братскими народами". 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/1030738681211681
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