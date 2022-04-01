Защитники Запорожской области уничтожили десятки единиц техники и живой силы оккупантов

Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с врагом и уничтожать его технику и живую силу. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации.

ВСУ

В ЗОВА сообщают, что обстановка в Запорожской области остается напряженной, однако контролируемой. Оккупанты продолжают попытки продвижения в направлении таких населённых пунктов: Гуляйполе, Запорожье, Каменское. Успеха не имеет.

Согласно официальным данным, по состоянию на вчерашний вечер (31 марта) и сегодняшнее утро (1апреля) защитники Запорожской области уничтожили:

• 32 оккупанта и еще 38 – ранили;

• два бронетранспортера;

• два танка;

• 7 автомобилей;

• 2 реактивных системы залпового огня "Град".

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