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Главная Новости Оборона 2022 Защитники Запорожской области уничтожили десятки единиц техники и живой силы оккупантов
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Защитники Запорожской области уничтожили десятки единиц техники и живой силы оккупантов

Запорожские воины продолжают отбивать атаки противника

1 апреля 2022, 10:29
Автор:

Денис
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Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с врагом и уничтожать его технику и живую силу. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации. 

Защитники Запорожской области уничтожили десятки единиц техники и живой силы оккупантов

ВСУ

В ЗОВА сообщают, что обстановка в Запорожской области остается напряженной, однако контролируемой. Оккупанты продолжают попытки продвижения в направлении таких населённых пунктов: Гуляйполе, Запорожье, Каменское. Успеха не имеет. 

Согласно официальным данным, по состоянию на вчерашний вечер (31 марта) и сегодняшнее утро (1апреля) защитники Запорожской области уничтожили:

• 32 оккупанта и еще 38 – ранили;

• два бронетранспортера;

• два танка;

• 7 автомобилей;

• 2 реактивных системы залпового огня "Град".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Арестович рассказал, к чему готовится командование и политическое руководство страны. В Москве очень хотят одержать победу над Украиной к 9 мая. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что 21-летняя модель Prada и Lacoste служит на передовой. Лев Улесов стал медиком. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что российские оккупанты захватили гуманитарную помощь, которую привезли в Мелитополь: подробности. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы захватчики вернули автобусы. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Пентагоне назвали четыре направления, где российские оккупанты будут продолжать наносить авиаудары. Американский чиновник заявил, что Киев до сих пор находится в опасности. 


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Источник: https://www.zoda.gov.ua/news/60308/Cituatsiya-shodo-rosiiskogo-vtorgnennya-1.04.2022-stanom-na-0800---zsu,-37-doba.html
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