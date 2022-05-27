Защитники Украины уничтожили российских минометчиков под Северодонецком (ВИДЕО)

Защитники Украины продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Украинские воины уничтожили российских минометчиков в Луганской области.

"Благодаря воинам Сил специальных операций ВС Украины уничтожены российские оккупанты, которые пытались вести огонь из 120-мм миномета под Северодонецком", — сообщает Генштаб.

Отмечается, что противник обустроил свою позицию во дворе жилого дома.

"Впрочем, это его не спасло: по подтвержденным данным, в результате действий украинских воинов у врага есть убитые. После "прилетов" с нашей стороны, "200-х" противника от взрыва накрыло мусором, что полностью соответствует смыслу их жизни и смерти", — пишет Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко. Вероятность участия белорусской армии в войне против Украины остается высокой.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что на Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина. Официальный Киев уже дал понять, что мира с Россией за счет территориальных уступок не будет.

Также "Комментарии" сообщали о том, что визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос. О визовом режиме с Россией говорили уже давно. Теперь от слов могут перейти к реальным шагам.

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