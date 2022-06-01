Защитники Украины подавили два командно-наблюдательных пункта БТГ противника на юге нашей страны

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов на юге нашей страны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Враг выискивает средства и меры по противодействию контрнаступления украинского войска. Оккупанты подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

На севере Херсонщины вражеская ДРГ пыталась совершить прорыв в тыл украинских подразделений. Однако встретившись с отпором наших воинов ретировалась на исходные позиции.

Также враг продолжает попытки воздушной разведки с помощью БПЛА. Метким выстрелом бойцов зенитно-ракетного подразделения был уничтожен очередной "Орлан-10".

В общем в течении прошедших суток (31 мая) нашим воинам удалось уничтожить:

• 70 оккупантов;

• одну САУ;

• две зенитных установки;

• две гаубицы Мста-Б;

• четыре единицы бронированной техники;

• пять единиц автомобильной техники.

Кроме того, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

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