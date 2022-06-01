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Защитники Украины подавили два командно-наблюдательных пункта БТГ противника на юге нашей страны

Оккупанты подорвали мосты через реку Ингулец

сегодня, 11:18
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов на юге нашей страны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Защитники Украины подавили два командно-наблюдательных пункта БТГ противника на юге нашей страны

ВСУ. Фото из открытых источников

Враг выискивает средства и меры по противодействию контрнаступления украинского войска. Оккупанты подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

На севере Херсонщины вражеская ДРГ пыталась совершить прорыв в тыл украинских подразделений. Однако встретившись с отпором наших воинов ретировалась на исходные позиции.

Также враг продолжает попытки воздушной разведки с помощью БПЛА. Метким выстрелом бойцов зенитно-ракетного подразделения был уничтожен очередной "Орлан-10". 

В общем в течении прошедших суток (31 мая) нашим воинам удалось уничтожить:

• 70 оккупантов;

• одну САУ;

• две зенитных установки;

• две гаубицы Мста-Б;

• четыре единицы бронированной техники;

• пять единиц автомобильной техники.

Кроме того, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, сколько крымчан мобилизовали для участия в войне против Украины и какие потери среди них. Сколько крымчан погибло и сколько находится в плену с начала полномасштабной войны с РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной и о прекращении "гражданской войны". Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что ранее "уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию", когда Россия отвела войска от Киева и Харькова. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что украинцы, выехавшие в Болгарию, не хотят выселяться из гостиниц: что произошло. Болгария больше не будет предлагать украинским беженцам проживание в отелях первой линии. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский ответил тем, кто пытается "подгонять" ВСУ. ВСУ героически защищают страну от оккупантов. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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