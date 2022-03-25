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Главная Новости Оборона 2022 Защитники Мариуполя уничтожили БТР и пехоту оккупантов (ВИДЕО)
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Защитники Мариуполя уничтожили БТР и пехоту оккупантов (ВИДЕО)

Артиллеристы полка Азов уничтожили технику врага

сегодня, 11:44
Автор:

Денис
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Бойцы полка Азов, дают достойный отпор противнику, который пытается захватить Мариуполь. Наши артиллеристы в очередной раз доказали свое мастерство и разгромили технику оккупанта. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале Азов Мариуполь. 

Защитники Мариуполя уничтожили БТР и пехоту оккупантов (ВИДЕО)

Армия РФ

 Как сообщили наши защитники, артиллеристы полка Азов уничтожили БТР вместе с пехотой противника. 

"Итог работы артиллеристов полка Азов. Уничтоженный российский БТР вместе с пехотой ярко заканчивает свой поход в Украину. Так будет со всеми оккупантами, пришедшими на нашу землю", — сообщает Азов Мариуполь. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что парламент упростил работу местного самоуправления во время войны: что изменится. Виталий Безгин рассказал о законопроекте №7153.  Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://t.me/s/polkazov
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