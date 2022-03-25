Защитники Мариуполя уничтожили БТР и пехоту оккупантов (ВИДЕО)

Бойцы полка Азов, дают достойный отпор противнику, который пытается захватить Мариуполь. Наши артиллеристы в очередной раз доказали свое мастерство и разгромили технику оккупанта. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале Азов Мариуполь.

Армия РФ

Как сообщили наши защитники, артиллеристы полка Азов уничтожили БТР вместе с пехотой противника.

"Итог работы артиллеристов полка Азов. Уничтоженный российский БТР вместе с пехотой ярко заканчивает свой поход в Украину. Так будет со всеми оккупантами, пришедшими на нашу землю", — сообщает Азов Мариуполь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что парламент упростил работу местного самоуправления во время войны: что изменится. Виталий Безгин рассказал о законопроекте №7153. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что украинцы рассказали о своих жизненных планах после войны. Какие планы озвучили граждане относительно жизни после победы. Читайте об этом в нашей статье.

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Также "Комментарии" сообщали о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов. Сообщается, что за 24 марта на Херьковском направлении наши защитники "приземлили" два летательных аппарата оккупантов. Ими стали БПЛА и вышеуказанный истребитель. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

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