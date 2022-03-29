Защитники Мариуполя уничтожили бронетехнику оккупантов

Бойцы полка Азов, которые вместе с другими защитниками Мариуполя продолжают героически удерживать оборону, сообщили об уничтожении вражеской техники. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов-Мариуполь".

ВСУ

Как стало известно, за 28 марта, воины Азова уничтожили несколько единиц бронированной техники оккупантов.

"Сегодня уничтожили 1 танк, 1 БТР и 1 БМП врага. Также был подбит еще один танк московских оккупантов. Борьба продолжается. Мариуполь – это Украина!", — сообщает "Азов-Мариуполь".

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