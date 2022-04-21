Защитники Мариуполя продолжают уничтожать технику оккупантов

Украинские воины продолжают героически защищать Мариуполь от агрессора. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов-Мариуполь".

Мариуполь (фото из открытых источников)

Бойцы полка "Азов" несмотря на сверхсложную ситуацию продолжают уничтожать технику армии РФ. Так, сообщается, что за последние двое суток (19-20 апреля) защитникам Мариуполя удалось уничтожить:

• три танка;

• две БМП;

• один БТР.

Скриншот: "Азов-Мариуполь"

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что не стойте в очереди: как оформить справку переселенца через "Дию". Украинцам рассказали, как можно через приложение "Дия" оформить справку внутреннего переселенца и получить денежную компенсацию. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что в Бородянке под завалами нашли тела 41 погибшего. В поселке Бородянка Киевской области спасатели разобрали все завалы. Стало известно, что уничтожено восемь жилых многоэтажных домов и около полутысячи частных домов. Еще почти столько же домов были частично повреждены. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что российские оккупанты не дают мирным жителям покинуть "Азовсталь". Святослав "Калина" Паламар рассказал, что российские оккупанты не позволяют мирным жителям покинуть Мариуполь. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинская марка будет выставлена на аукционе США: что известно. Евгения Кравчук рассказала о благотворительном аукционе Ukraine Forward. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!