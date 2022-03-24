Защитники Мариуполя одним точным выстрелом вывели из строя сразу четыре единицы техники оккупантов (ВИДЕО)

Защитники города Мариуполь продолжают держать оборону и уничтожать оккупантов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов Мариуполь".

ВСУ

Наши воины опубликовали видео, на котором запечатлена мастерская работа минометчиков полка Азов. Сообщается, что одного точного выстрела из миномета хватило для того, чтобы вывести из строя сразу четыре единицы техники противника.

"Минометчики полка Азов продолжают уничтожать врагов. Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов. В отличие от россиян, уничтожающих украинские города вдребезги, наши минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилую инфраструктуру", — сообщает "Азов Мариуполь".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Запад анонсирует новые санкции: что говорят политики. Украинские политики убеждены, что западные страны предоставят Украине помощь и введут новые санкции.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что на Черниговщине навсегда "потерялась" техника оккупантов. В Черниговской области украинские военные уничтожили технику оккупантов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин – военный преступник: как мир может заставить Россию ответить за войну против Украины. Количество государств, называющих Путина военным преступником продолжит стремительно расти.

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