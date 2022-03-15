Захват Запорожской АЭС: какая сейчас ситуация с радиационным фоном в Запорожье

В мэрии города Запорожье озвучили данные о радиационном фоне. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожского городского совета.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, ссылаясь на данные областного центра по гидрометеорологии, что по состоянию на 8 утра, 15 марта на территории Запорожья не обнаружено отклонений в радиационном фоне. Он составляет 12 мкР/час.

Отмечается, что такой показатель не превышает природного фона.

Для справки: оккупанты захватили ЗАЭС, которая расположена в городе Энергодар. Во время захвата на территории самой крупной АЭС Европы произошел пожар.

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