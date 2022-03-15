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Захват Запорожской АЭС: какая сейчас ситуация с радиационным фоном в Запорожье

Радиационный фон по состоянию на 15 марта

сегодня, 11:28
Автор:

Денис
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В мэрии города Запорожье озвучили данные о радиационном фоне. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожского городского совета. 

Захват Запорожской АЭС: какая сейчас ситуация с радиационным фоном в Запорожье

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, ссылаясь на данные областного центра по гидрометеорологии, что по состоянию на 8 утра, 15 марта на территории Запорожья не обнаружено отклонений в радиационном фоне. Он составляет 12 мкР/час.

Отмечается, что такой показатель не превышает природного фона.

Для справки: оккупанты захватили ЗАЭС, которая расположена в городе Энергодар. Во время захвата на территории самой крупной АЭС Европы произошел пожар. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о "больничных" и "декретных": как получить украинцам соцвыплаты и стать на учет в других регионах. Социальные выплаты украинцам продолжает начислять Фонд соцстрахования. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, какие гуманитарные коридоры открыты 15 марта. Гуманитарные коридоры для украинцев работают в трех областях. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

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Источник: https://zp.gov.ua/uk/articles/item/11762/stanom-na-0800-na-teritorii-zaporizhzhya-ne-viyavleno-vidhilen-u-radiacijnomu-foni
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