Захвачен "Ураган": группа оккупантов была разбита под Прилуками (ФОТО)

Украинские воины разгромили группу оккупантов и пополнили парк техники вражеским РСЗО. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север".

ВСУ

Наши защитники уничтожили несколько единиц техники и захватили вражеский "Ураган". Противник понес потери под Прилуками.

"Под Прилуками силы сопротивления Северщины разбили очередную группу орков. Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну – подбили.", — сообщают в ОК "Север".

В подтверждение своим словам украинские воины опубликовали фотографии с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у Зеленского рассказали о приемлемом варианте завершения войны. Сейчас продолжаются переговоры с международными партнерами относительно вступления в новую декларацию по безопасности, а после завершения переговоров президент Украины Владимир Зеленский представит новую концепцию.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что делать, если дома пропала вода: важные советы. Украинцам рассказали, что нужно делать, если в населенном пункте пропадет водоснабжение: советы, помогающие спасти жизнь.

Также "Комментарии" сообщал о том, что нельзя публиковать в соцсетях во время войны. Минобороны и Минцифры дали советы, что не стоит публиковать в социальных сетях, чтобы не навредить украинской армии.

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