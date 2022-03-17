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Захвачен "Ураган": группа оккупантов была разбита под Прилуками (ФОТО)

Верьте в своих защитников!

сегодня, 16:02
Автор:

Денис
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Украинские воины разгромили группу оккупантов и пополнили парк техники вражеским РСЗО. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север". 

Захвачен "Ураган": группа оккупантов была разбита под Прилуками (ФОТО)

ВСУ

Наши защитники уничтожили несколько единиц техники и захватили вражеский "Ураган". Противник понес потери под Прилуками. 

"Под Прилуками силы сопротивления Северщины разбили очередную группу орков. Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну – подбили.", — сообщают в ОК "Север". 

В подтверждение своим словам украинские воины опубликовали фотографии с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у Зеленского рассказали о приемлемом варианте завершения войны. Сейчас продолжаются переговоры с международными партнерами относительно вступления в новую декларацию по безопасности, а после завершения переговоров президент Украины Владимир Зеленский представит новую концепцию. 

Читайте также о том, что в Житомирской области с начала войны российские захватчики нанесли 57 авиадуров: сколько разрушенных зданий и погибших. За время войны российские оккупанты убили 43 человека в Житомирской области. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что делать, если дома пропала вода: важные советы. Украинцам рассказали, что нужно делать, если в населенном пункте пропадет водоснабжение: советы, помогающие спасти жизнь. 

Также "Комментарии" сообщал о том, что нельзя публиковать в соцсетях во время войны. Минобороны и Минцифры дали советы, что не стоит публиковать в социальных сетях, чтобы не навредить украинской армии. 


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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord
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