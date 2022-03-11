Зачем Россия расстреливает всё больше украинских городов: анализ ситуации

Впервые с начала войны россияне 11 марта атаковали ракетными ударами Днепр и Луцк. Под ударом и Ивано-Франковск. Что это значит? Как далеко еще может зайти российская агрессия?

Армия РФ

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поясняет:



"Тактика РФ в войне против Украины изменилась на второй неделе вторжения. Когда россияне начали активно бить по жилым массивам. Изначальная идея ( быстро сломить сопротивление ВСУ и территориальной обороны, добиться успеха хотя бы в одном или нескольких крупных городах – и с позиции силы диктовать свои условия капитуляции) провалилась. После этого началась совсем другая война. С ударам и по мирным. С расширением зоны этих ударов".

По словам эксперта, если сперва агрессор пытался сломить сопротивление на юге, на востоке (особенно в районе линии сопротивления), у Харькова и Киева, то сейчас мы видим, что под ударом фактически вся Украина.

"Россияне действуют по принципу – а если так? Может, так удастся принудить капитулировать? Не удается. И потому они увеличивают географически разброс ударов, усиливают обстрелы жилых районов. Целенаправленные обстрелы, – подчеркивает Игорь Тышкевич. – Это циничная попытка воздействовать на гуманизм украинских властей. По принципу: "давайте договоримся– и в мирных перестанут стрелять". И российские пропагандисты обвинять будут именно Киев в том, что Москва дает приказ обстреливать мирных жителей. И расширение географии укладывается в эту канву. Русские рассчитывают не только посеять панику, но и настроить определенную часть населения против украинской власти. С точки зрения Кремля, это должно помочь принудить Зеленского капитулировать".

К сожалению, такого рода обстрелы будут продолжаться, прогнозирует эксперт. И лишь усилятся, когда на Украину накатит вторая волна российских войск, которую сейчас активно готовит агрессор.

"Путин настолько увяз в Украине, что уже не может сдать назад, – уверен Игорь Тышкевич. – Если вспомнить историю –будь то Российская Империя или СССР –то правители, которые признавали поражение в войне, как минимум, лишались власти, как максимум – жизни. Соответственно, для Путина важно добиться хоть чего-то в Украине, что можно выдать за свой успех. Иначе в списке неудачных правителей России он займет свое почетное место. И это вопрос уже его личного выживания. И, возможно, не только как политика".

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович подчеркивает, что российская армия перешла к войне инфраструктур, а потому ни один город не может чувствовать себя в безопасности.

"Террор может распространиться на большое количество крупных городов Украины. Его цель — посеять страх и сомнения в обществе, таким образом, чтобы мы сами захотели капитулировать. Захотим ли – другой вопрос. Я знаю, что любой обстрел делает наших людей только злее", – отмечает Денис Попович.

Реакция же остального мира, по его словам, – вопрос философский. Или отреагирует, или не отреагирует. Третьего не дано.



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