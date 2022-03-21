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За сутки ВСУ уничтожили три "любознательные птички" оккупантов

Оккупанты вынуждены снизить интенсивность полетов как самолетов, так и крылатых ракет

сегодня, 15:40 comments3909
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении вражеских беспилотников. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток" в социальной сети Facebook. 

За сутки ВСУ уничтожили три "любознательные птички" оккупантов

ВСУ

Как стало известно, сегодня наши защитники сбили два БПЛА в Харьковской области. 

"Враг уже неоднократно сталкивался с украинским ПВО и вынужден снизить интенсивность полетов как самолетов, так и крылатых ракет. Однако до сих пор движется в наше воздушное пространство своими БПЛА. Зря. Вчера вечером минус одна враждебная любознательная птичка на Днепропетровщине. Сегодня в обед — минус две в Харьковской области" , — сообщают в ВК "Восток". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, как во время войны проявили себя украинская и российская журналистика. Как работает журналистика во время войны в Украине и в стране-агрессоре. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что российские оккупанты разбрасывают кассетные мины по территории Украины: как их распознать. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Байден едет в Европу: почему к президенту США много вопросов – что ждать Украине от этого визита. Эксперты назвали ключевые пункты по усилению давления на Россию, которые могут обсуждаться во время визита Байдена в Польшу. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Кремле рассказали, почему встреча Путина и Зеленского пока невозможна. В Кремле предупредили — на время переговоров России и Украины не будет действовать режим прекращения огня.


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Источник: https://www.facebook.com/pvkshid
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