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За сутки ВСУ отбили 9 атак на Донбассе: уничтожены десятки оккупантов

В небе над Донбассом был сбит вражеский БПЛА

21 мая 2022, 23:21
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

За сутки ВСУ отбили 9 атак на Донбассе: уничтожены десятки оккупантов

ВСУ

Как стало известно, украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня девять атак врага. Еще на четырех локациях на данный момент продолжаются бои с оккупантом. За эти сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• пять танков;

• четыре артиллерийские системы;

• десять единиц боевой бронированной техники;

• два вражеских автомобиля. 

Также сообщается, что в небе над Донбассом был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты потеряли, как минимум одну БТГ при попытке форсирования Северского Донца — Генштаб (ВИДЕО). Понтонное мостовое оборудование россиян было выведено из строя

Читайте также о том, что украинский гимнаст отказался выступать на турнире из-за участия спортсмена России. Международная федерация гимнастики (FIG) запретила русским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под своей эгидой. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Мининфраструктуры рассказали, сколько лет понадобится, чтобы отстроить разрушенную страну. Министерство инфраструктуры прорабатывает перечень разрушенных объектов и формирует дорожную карту помощи. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что рост курса бьет рекорды: почему так происходит и почему через 2-3 месяца курс снова может быть 30. В Украине наблюдается дефицит валюты, но ситуация вскоре может измениться. 


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Источник: https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/375139401308043
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