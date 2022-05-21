За сутки ВСУ отбили 9 атак на Донбассе: уничтожены десятки оккупантов

Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня девять атак врага. Еще на четырех локациях на данный момент продолжаются бои с оккупантом. За эти сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• пять танков;

• четыре артиллерийские системы;

• десять единиц боевой бронированной техники;

• два вражеских автомобиля.

Также сообщается, что в небе над Донбассом был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты потеряли, как минимум одну БТГ при попытке форсирования Северского Донца — Генштаб (ВИДЕО). Понтонное мостовое оборудование россиян было выведено из строя

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Мининфраструктуры рассказали, сколько лет понадобится, чтобы отстроить разрушенную страну. Министерство инфраструктуры прорабатывает перечень разрушенных объектов и формирует дорожную карту помощи.

Также "Комментарии" сообщали о том, что рост курса бьет рекорды: почему так происходит и почему через 2-3 месяца курс снова может быть 30. В Украине наблюдается дефицит валюты, но ситуация вскоре может измениться.

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