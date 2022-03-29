logo

BTC/USD

47587.01

ETH/USD

3422.32

LTC/USD

130.14

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 За прошедшие сутки оккупанты несколько раз ударили ракетами по Житомирщине
commentss НОВОСТИ Все новости

За прошедшие сутки оккупанты несколько раз ударили ракетами по Житомирщине

Оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирской области

сегодня, 13:05
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

За прошедшие сутки, 28 марта, оккупанты несколько раз нанесли ракетный удар по Житомирской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на полицию Житомирской области.

За прошедшие сутки оккупанты несколько раз ударили ракетами по Житомирщине

Сбитая ракета – полиция Житомирской области

Отмечается, что с 7:00 28 марта до 7:00 29 марта в Житомирской области объявили шесть воздушных тревог.

"Полицейские отдела полиции №2 (г. Коростышев) Житомирского РУП зафиксировали последствия авиаударов на территории лесничества и в Брусиловской общине. На местах событий обнаружили воронки и металлические обломки, вероятно, ракет. Такие же обстоятельства полицейские задокументировали и в Чудновской общине, где следы обнаружили между двумя селами", — говорится в сообщении полиции Житомирской области.

Кроме того, полиция получила сообщение о ракетных ударах между двумя населенными пунктами в Малинской общине. Правоохранительные органы собрали нужные показания и задокументировали обстоятельства.

Как сообщали ранее, НБУ отреагировал на введение оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины. Ограничение обращения национальной валюты и введение в обращение российского рубля на временно оккупированных территориях – это нарушение международных норм права.

Также "Комментарии" писали, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала скандал , возникший с международной организацией "Красный Крест". На ресурсах Красного Креста появилась информация о том, что их представители участвовали в вывозе украинцев из Мариуполя в Россию.

Читайте на портале "Комментарии": символ Z – под запретом: Кулеба обратился в мировое сообщество.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/zhytomyr.police/posts/335973531895301
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!