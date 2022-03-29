За прошедшие сутки оккупанты несколько раз ударили ракетами по Житомирщине

За прошедшие сутки, 28 марта, оккупанты несколько раз нанесли ракетный удар по Житомирской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на полицию Житомирской области.

Сбитая ракета – полиция Житомирской области

Отмечается, что с 7:00 28 марта до 7:00 29 марта в Житомирской области объявили шесть воздушных тревог.

"Полицейские отдела полиции №2 (г. Коростышев) Житомирского РУП зафиксировали последствия авиаударов на территории лесничества и в Брусиловской общине. На местах событий обнаружили воронки и металлические обломки, вероятно, ракет. Такие же обстоятельства полицейские задокументировали и в Чудновской общине, где следы обнаружили между двумя селами", — говорится в сообщении полиции Житомирской области.

Кроме того, полиция получила сообщение о ракетных ударах между двумя населенными пунктами в Малинской общине. Правоохранительные органы собрали нужные показания и задокументировали обстоятельства.

Как сообщали ранее, НБУ отреагировал на введение оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины. Ограничение обращения национальной валюты и введение в обращение российского рубля на временно оккупированных территориях – это нарушение международных норм права.

Также "Комментарии" писали, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала скандал , возникший с международной организацией "Красный Крест". На ресурсах Красного Креста появилась информация о том, что их представители участвовали в вывозе украинцев из Мариуполя в Россию.

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