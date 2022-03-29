За прошедшие сутки оккупанты несколько раз ударили ракетами по Житомирщине

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Карина Ожерельева
За прошедшие сутки, 28 марта, оккупанты несколько раз нанесли ракетный удар по Житомирской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на полицию Житомирской области.
Сбитая ракета – полиция Житомирской области
Отмечается, что с 7:00 28 марта до 7:00 29 марта в Житомирской области объявили шесть воздушных тревог.
Кроме того, полиция получила сообщение о ракетных ударах между двумя населенными пунктами в Малинской общине. Правоохранительные органы собрали нужные показания и задокументировали обстоятельства.
Как сообщали ранее, НБУ отреагировал на введение оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины. Ограничение обращения национальной валюты и введение в обращение российского рубля на временно оккупированных территориях – это нарушение международных норм права.
Также "Комментарии" писали, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала скандал , возникший с международной организацией "Красный Крест". На ресурсах Красного Креста появилась информация о том, что их представители участвовали в вывозе украинцев из Мариуполя в Россию.
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