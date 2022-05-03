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Главная Новости Оборона 2022 За двое суток украинские воины уничтожили 20 БПЛА противника (ФОТО)
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За двое суток украинские воины уничтожили 20 БПЛА противника (ФОТО)

Общая стоимость уничтоженной вражеской техники составляет около двух миллионов долларов

сегодня, 12:18
Автор:

Денис
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Российская армия продолжает терять свои летательные аппараты в войне против Украины. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

За двое суток украинские воины уничтожили 20 БПЛА противника (ФОТО)

ВСУ

Так, по данным Залужного, за последние двое суток нашим воинам удалось "приземлить" два десятка вражеских беспилотников. 

"Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск. На фото — пораженные русские БПЛА Орлан и Тахион на Восточном направлении и ZALA на Северном", — сообщает Валерий Залужный. 

Отмечается, что общая стоимость уничтоженной вражеской техники составляет около двух миллионов долларов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Путин готовит объявление войны и аннексию: в чем опасность – почему Киев от этого только выиграет. Чтобы восполнить огромные потери в войне против Украины Путин может пойти на объявление массовой мобилизации в стране.  

Читайте также о том, что Венгрия знала о вторжении путина: Данилов рассказал о планах страны. Алексей Данилов подверг резкой критике позицию Венгрии. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что восстановление освобожденных территорий: на Черниговщине открыли движение на двух временных переправах. В общей сложности на территории Черниговской области было разрушено 680 км государственных дорог и 22 моста.

Также "Комментарии" сообщали о том, что дорогие автомобили и виллы: журналисты показали, как семья Кадырова отдыхает в Дубае. Отдых родственников главы Чечни оплачивают третьи лица.


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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU
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