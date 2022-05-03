За двое суток украинские воины уничтожили 20 БПЛА противника (ФОТО)

Российская армия продолжает терять свои летательные аппараты в войне против Украины. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, по данным Залужного, за последние двое суток нашим воинам удалось "приземлить" два десятка вражеских беспилотников.

"Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск. На фото — пораженные русские БПЛА Орлан и Тахион на Восточном направлении и ZALA на Северном", — сообщает Валерий Залужный.

Отмечается, что общая стоимость уничтоженной вражеской техники составляет около двух миллионов долларов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Путин готовит объявление войны и аннексию: в чем опасность – почему Киев от этого только выиграет. Чтобы восполнить огромные потери в войне против Украины Путин может пойти на объявление массовой мобилизации в стране.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что восстановление освобожденных территорий: на Черниговщине открыли движение на двух временных переправах. В общей сложности на территории Черниговской области было разрушено 680 км государственных дорог и 22 моста.

Также "Комментарии" сообщали о том, что дорогие автомобили и виллы: журналисты показали, как семья Кадырова отдыхает в Дубае. Отдых родственников главы Чечни оплачивают третьи лица.

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