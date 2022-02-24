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ВСУ взяли в плен двух солдат РФ (ФОТО)

Силы обороны сдерживают наступление российского агрессора

сегодня, 13:18
Автор:

Денис Подставной
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Вооруженные Силы Украины взяли в плен двух солдат оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Главнокомандующего ВСУ. 

ВСУ взяли в плен двух солдат РФ (ФОТО)

Армия РФ

Силы обороны сдерживают наступление российского агрессора.

"Военнослужащие 93 омбр взяли в плен двух российских кафиров из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка", — говорится в сообщении. 

Также Главнокомандующий ВСУ ранее сообщал о том, что в Черниговской области противник был остановлен. Трудные бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил. На объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка противника.

ВСУ взяли в плен двух солдат РФ (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/CinCAFU

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Украина прекратит дипломатические отношения с Россией. Что сказал президент Украины. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ВСУ сбили уже седьмой самолет оккупантов. Седьмой летательный аппарат был сбил в небе над Луганской областью. 

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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU
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