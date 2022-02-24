ВСУ взяли в плен двух солдат РФ (ФОТО)

Вооруженные Силы Украины взяли в плен двух солдат оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Главнокомандующего ВСУ.

Армия РФ

Силы обороны сдерживают наступление российского агрессора.



"Военнослужащие 93 омбр взяли в плен двух российских кафиров из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка", — говорится в сообщении.

Также Главнокомандующий ВСУ ранее сообщал о том, что в Черниговской области противник был остановлен. Трудные бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил. На объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка противника.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Украина прекратит дипломатические отношения с Россией. Что сказал президент Украины.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ВСУ сбили уже седьмой самолет оккупантов. Седьмой летательный аппарат был сбил в небе над Луганской областью.

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