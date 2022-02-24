ВСУ сбили уже седьмой самолет оккупантов

Сегодня, 24 февраля, в ходе обороны Украины от вторжения войск РФ, ВСУ сбили несколько самолетов противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ.

ВСУ - фото из открытых источников

"По оперативной информации командования Объединенных сил над Луганщиной сбит самолет вооруженных сил российской федерации. Это уже седьмой самолет российских оккупантов, уничтоженный Вооруженными Силами Украины", — сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

В ведомстве отметили, что Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях.

"Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников", — Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Украина атакована с трех направлений, а также с воздуха. Президент просит украинцев не паниковать и обещает, что армия даст отпор агрессору, который понесет потери.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что армия оккупантов отброшена на нескольких направлениях. ВСУ оказывают активное сопротивление врагу.









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