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ВСУ сбили уже седьмой самолет оккупантов

Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ

сегодня, 12:37
Автор:

Денис Подставной
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Сегодня, 24 февраля, в ходе обороны Украины от вторжения войск РФ, ВСУ сбили несколько самолетов противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ.

ВСУ сбили уже седьмой самолет оккупантов

ВСУ - фото из открытых источников

"По оперативной информации командования Объединенных сил над Луганщиной сбит самолет вооруженных сил российской федерации. Это уже седьмой самолет российских оккупантов, уничтоженный Вооруженными Силами Украины", — сообщают в Генеральном штабе ВСУ. 

В ведомстве отметили, что Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях.

"Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников", — Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Украина атакована с трех направлений, а также с воздуха. Президент просит украинцев не паниковать и обещает, что армия даст отпор агрессору, который понесет потери. 

Читайте также о том, что Первоначальный план Путина провалился: почему РФ начала войну против Украины. Новая острая фаза российско-украинской войны была изначально спланирована Кремлем. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что армия оккупантов отброшена на нескольких направлениях. ВСУ оказывают активное сопротивление врагу.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua?hc_ref=ARSQ3-rK2AJgSOMxGRumt3tWp_2JnPbg5I2JgE7YkCJdNKQIhebWIDuq62ixLxN2O0Y&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDMxqPXA19GddB5YgFcCvoA59-ezHhy7E_mQiL6_tZ_7ZEQiCejOGiRSi0n63TY2XOABvPLqED8qHQ4v0FVkVpGoHzFYzxQcUPgcZNEmZUIhRFN0PUzW
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