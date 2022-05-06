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ВСУ восстановили контроль над несколькими населёнными пунктами

Враг проводил наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка (Харьковская область), однако успеха не имел

6 мая 2022, 18:57
Автор:

Денис
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Украинские военные восстановили контроль над несколькими населёнными пунктами. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ восстановили контроль над несколькими населёнными пунктами

ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Харьковской области по состоянию на 18:00, 6 мая. 

"Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, производит систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также, враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", — Генштаб ВСУ. 

Также наши военные сообщают, что в результате наступления подразделений Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Путин извинился перед премьером Израиля из-за скандала, в который попал Лавров. Телефонный разговор российского диктатора и главы израильского правительства произошел на фоне дипломатического скандала. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в США ставки на ипотеку взлетели до 13-летнего максимума. Эксперты по недвижимости считают, что рост цен на жилье и ставки по ипотеке продолжатся. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что дефицит горючего в Украине: ситуация изменится, но цены "взлетят". Власть работает над решением этого вопроса. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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