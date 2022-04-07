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ВСУ успешно атаковали оккупантов на Донбассе - "враг накивал пятками"

Украинские бойцы отбросили врага от города Кременная

7 апреля 2022, 12:43
Автор:

Карина Ожерельева
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128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада успешно атаковала российских оккупантов в Луганской области. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало министерство обороны Украины в Телеграмме.

ВСУ успешно атаковали оккупантов на Донбассе - "враг накивал пятками"

ВСУ - фото из открытых источников

Сообщается, что украинские военные отбросили захватчиков на 6-10 километров от города Кременная.

"Русских захватчиков на Луганщине "кусаем" и "бьем", пусть "валят отсюда подальше". Запуганный и деморализованный враг накинув пятками, оставив на украинской земле свою технику и оружие. Пусть радуются те, кому удалось сбежать! На украинском земли рашистов ждет только смерть", — говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Телеграмме.

Как сообщали ранее "Комментарии", в МИД Украины отреагировали на заявления венгерских чиновников. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко высказал позицию Украины относительно заявлений представителей власти Венгрии о готовности платить россии за газ в ее национальной валюте, неприсоединении к санкциям против страны-агрессора.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме назвали цель Путина после вывода войск из северной части Украины. В Белом доме считают, что вывод российских войск из северной части Украины – это не акт доброй воли агрессора, свидетельствующий о том, что планы Кремля изменились. Разрушение и ослабление Украины – первоначальный план России, который она настроена и сейчас.

Читайте на портале "Комментарии": в НАТО рассматривают вопросы поставки тяжелого оружия Украине. Ключевым вопросом на встрече министров иностранных дел стран НАТО будут дальнейшие поставки вооружения Украине.


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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/1101
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