ВСУ уничтожили еще два самолета армии рф

Армия рф продолжает терять свои летательные аппараты в небе над Украиной. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как рассказали наши военные, за предыдущие сутки (4 мая) в небе над Украиной были уничтожены шесть летательных аппаратов противника, а именно:

• два самолета;

• четыре беспилотных летательных аппарата оперативно тактического уровня.

Кроме того, наша противовоздушная оборона сбила три крылатые ракеты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что отдельные страны начали сомневаться в эффективности нефтяного эмбарго против России. Представители этих стран считают, что такая мера поможет конкурентам Европы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Арестович рассказал, сколько продлится война с рф. Советник главы ОП прогнозирует провал российских планов в Украине. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что кремлевский пропагандист украл из Мариуполя использованный тубус от NLAW. Соловьев покрутил тубус перед камерой и показал, где должен быть прицел. Соловьев на свой манер прорекламировал западную противотанковую систему, наверное, так и не осознав, что она уже послужила украинцам и успела уничтожить вражеские танки. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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