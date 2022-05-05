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ВСУ уничтожили еще два самолета армии рф

За 4 мая ВСУ поразили девять воздушных целей противника

5 мая 2022, 11:46
Автор:

Денис
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Армия рф продолжает терять свои летательные аппараты в небе над Украиной. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ уничтожили еще два самолета армии рф

ВСУ

Как рассказали наши военные, за предыдущие сутки (4 мая) в небе над Украиной были уничтожены шесть летательных аппаратов противника, а именно:

• два самолета;

• четыре беспилотных летательных аппарата оперативно тактического уровня.

Кроме того, наша противовоздушная оборона сбила три крылатые ракеты. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что отдельные страны начали сомневаться в эффективности нефтяного эмбарго против России. Представители этих стран считают, что такая мера поможет конкурентам Европы. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что стало известно, сколько ракет запустили из Беларуси по Украине: подробности. Крупнейшей бомбардировке из Беларуси Украина подверглась 1 апреля. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Арестович рассказал, сколько продлится война с рфСоветник главы ОП прогнозирует провал российских планов в Украине. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что кремлевский пропагандист украл из Мариуполя использованный тубус от NLAW. Соловьев покрутил тубус перед камерой и показал, где должен быть прицел. Соловьев на свой манер прорекламировал западную противотанковую систему, наверное, так и не осознав, что она уже послужила украинцам и успела уничтожить вражеские танки. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://society.comments.ua/news/accidents/kremlevskiy-propagandist-ukral-iz-mariupolya-ispolzovannyy-tubus-ot-nlaw-697979.html
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