ВСУ уничтожили замначальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии армии оккупантов (ФОТО)

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Российские оккупанты продолжают терять своих солдат и офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, согласно данным СтратКома ВСУ еще шесть офицеров российской армии стали грузом 200.
• заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии — начальник артиллерийской разведки 49 общевойсковой армии подполковник савинов вячеслав;
• командир разведывательной роты капитан хроменков вадим;
• командир взвода старший лейтенант евгений магурин;
• командир взвода 21 омсбр старший лейтенант лубсандабаев баир;
• командир взвода разведки старший лейтенант аврахов никита;
• лейтенант александр вохмянин.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что финны и шведы собрались в НАТО: какие перспективы – почему же для Украины двери Альянса закрыты. Агрессия путинского режима в Украине подтолкнула скандинавские страны побыстрее определяться относительно своего членства в НАТО.
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Сайт "Комментарии" писал о полном эмбарго на торговлю Украины с Россией: что это значит – и почему это важно. По оценке Киева, из-за эмбарго на экспорт товаров в Украину Россия будет терять 6 млрд долларов в год.
Также "Комментарии" сообщали о том, что Россия привлекает боевиков в Приднестровье для войны в Украине — разведка Британии. Россия пополняет личный состав боевиками из Приднестровья.
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