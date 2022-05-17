ВСУ уничтожили вражеский склад ГСМ на юге Украины

Защитники Украины продолжают наносить удары по позициям оккупантов на юге нашей страны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (16 мая) украинские подразделения совместно с авиацией Воздушных сил нанесли более десяти поражений вражеских позиций.

"Огнем реактивной артиллерии уничтожен склад горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобаевки", — сообщает ОК "Юг".

Кроме того, на юге Украины наши воины уничтожили:

• 29 оккупантов;

• зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

• танк Т-72 и другую бронированную технику.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Эвакуация бойцов из "Азовстали": начался выход тяжелораненых защитников Мариуполя. Арестович сообщил, что Владимир Зеленский выступит с отдельным обращением по поводу ситуации в Мариуполе. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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