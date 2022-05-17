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ВСУ уничтожили вражеский склад ГСМ на юге Украины

За 16 мая украинские воины нанесли более десяти поражений вражеских позиций на юге страны

сегодня, 11:26
Автор:

Денис
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Защитники Украины продолжают наносить удары по позициям оккупантов на юге нашей страны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили вражеский склад ГСМ на юге Украины

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (16 мая) украинские подразделения совместно с авиацией Воздушных сил нанесли более десяти поражений вражеских позиций. 

"Огнем реактивной артиллерии уничтожен склад горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобаевки", — сообщает ОК "Юг". 

Кроме того, на юге Украины наши воины уничтожили:

• 29 оккупантов;

• зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

• танк Т-72 и другую бронированную технику. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Эвакуация бойцов из "Азовстали": начался выход тяжелораненых защитников Мариуполя. Арестович сообщил, что Владимир Зеленский выступит с отдельным обращением по поводу ситуации в Мариуполе. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Украине дадут еще 500 миллионов евро военной помощи. Страны ЕС решили предоставить Украине военную помощь на еще €500 миллионов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что тайные группы "Моссада": Геращенко рассказал, есть ли в Украине похожие организации. Тайные группы "Моссада" искали после Второй мировой нацистов, скрывшихся от правосудия. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Нестор Шуфрич покинул Украину: что известно. Пишут, что Шуфрич якобы уехал на неделю к трем малолетним детям в Венгрию. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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