ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 (ВИДЕО)

Украинские воины рассказали об уничтожении вражеского военного вертолета. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Согласно данным наших военных в небе над Николаевской областью был сбит вертолет Ка-52. Его обломки рухнули на поле.

"Вблизи Николаева уничтожили очередной русский вертолет Ка-52", — сообщают СВ ВСУ.

Свои слова военные подкрепляют видеороликом, на котором запечатлены обломки воздушного судна.

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