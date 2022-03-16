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Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 (ВИДЕО)
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ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 (ВИДЕО)

Ка-52 оккупантов был сбит под Николаевом

сегодня, 16:46
Автор:

Денис
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Украинские воины рассказали об уничтожении вражеского военного вертолета. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 (ВИДЕО)

ВСУ

Согласно данным наших военных в небе над Николаевской областью был сбит вертолет Ка-52. Его обломки рухнули на поле. 

"Вблизи Николаева уничтожили очередной русский вертолет Ка-52", — сообщают СВ ВСУ. 

Свои слова военные подкрепляют видеороликом, на котором запечатлены обломки воздушного судна. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о сельском хозяйстве во время войны: какие самые большие вызовы и как решить проблемы аграриев. Эксперты рассказали, какая ситуация в сфере сельского хозяйства по состоянию на середину марта. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" писали о том, что в обращении к Конгрессу Зеленский предложил США альтернативу закрытия неба над Украиной. Президент призвал установить над Украиной бесполетную зону и предоставить стране авиацию и зенитно-ракетные системы для защиты. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что в МВД рассказали, какой торг оккупанты могут устроить вокруг "ЛДНР". Одной из возможных целей создания псевдореспублики может быть возвращение южных территорий под контроль Украины в обмен на признание "ЛДНР". Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Бердичеву в Житомирской области: есть пострадавшие. В результате удара пострадали мирные люди.


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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