ВСУ уничтожили российский истребитель Су-34, бомбивший Чернигов (ВИДЕО)

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Карина Ожерельева
Украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-34, обстреливавший город Чернигов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовала Государственная пограничная служба на странице в Фейсбуке.
Остатки сбитого российского истребителя – Государственная пограничная служба
В Государственной пограничной службе отметили, что удалось двухместный российский истребитель умело "приземлить". Сообщается, что от техники российских оккупантов остался только металлолом в черниговских дворах.
Как сообщали ранее "Комментарии", Россия снова угрожает ядерным оружием – причина расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии. В Кремле не скрывают раздражение от намерений Швеции и Финляндии уже этим летом присоединиться к НАТО. Именно поэтому Москва открыто заявляет, что готова взыскать ядерное оружие к Балтике. Речь идет о кораблях с соответствующими ракетами.
Также "Комментарии" писали, что британская разведка назвала два города, которые окажутся под ударами во время наступления РФ на Донбассе. Сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления является возвращением к традиционной русской военной доктрине.
Читайте на портале "Комментарии": у Зеленского ответили на угрозы Кремля нанести удары по Киеву. В случае новых российских ракетных ударов по Киеву украинская сторона может прибегнуть к адекватному ответу.
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