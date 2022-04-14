ВСУ уничтожили российский истребитель Су-34, бомбивший Чернигов (ВИДЕО)

Украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-34, обстреливавший город Чернигов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовала Государственная пограничная служба на странице в Фейсбуке.

Остатки сбитого российского истребителя – Государственная пограничная служба

В Государственной пограничной службе отметили, что удалось двухместный российский истребитель умело "приземлить". Сообщается, что от техники российских оккупантов остался только металлолом в черниговских дворах.

"Теперь это просто куча ржавеющего во дворах города металлолома. Вместе с самолетом в ад отправился и его штурман-рашист. А вот пилот-рашист выжил. На счету военного преступника сотни невинных жизней…" — говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия снова угрожает ядерным оружием – причина расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии. В Кремле не скрывают раздражение от намерений Швеции и Финляндии уже этим летом присоединиться к НАТО. Именно поэтому Москва открыто заявляет, что готова взыскать ядерное оружие к Балтике. Речь идет о кораблях с соответствующими ракетами.

Также "Комментарии" писали, что британская разведка назвала два города, которые окажутся под ударами во время наступления РФ на Донбассе. Сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления является возвращением к традиционной русской военной доктрине.

Читайте на портале "Комментарии": у Зеленского ответили на угрозы Кремля нанести удары по Киеву. В случае новых российских ракетных ударов по Киеву украинская сторона может прибегнуть к адекватному ответу.

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