ВСУ уничтожили разведгруппу оккупантов в Херсонской области

Украинские воины дают достойный отпор противнику и уничтожают его живую силу и технику. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

ВСУ

Этой ночью (15 апреля), оккупанты предприняли попытку захвата наблюдательного поста в Николаевской области и провести разведку наших позиций в Херсонской области.

"Обе попытки были неудачными. Атака на пост отбита, а разведывательная группа уничтожена", — сообщил Владислав Назаров.

Также Назаров рассказал, о том, что оккупанты, прячась за мирным населением, как за живым щитом, пытаются склонить местных к ложному мнению, что обстрелы населённых пунктов это дело ВСУ.

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