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ВСУ уничтожили разведгруппу оккупантов в Херсонской области

Оккупанты прячутся за мирным населением, как за живым щитом

сегодня, 17:18
Автор:

Денис
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Украинские воины дают достойный отпор противнику и уничтожают его живую силу и технику. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. 

ВСУ уничтожили разведгруппу оккупантов в Херсонской области

ВСУ

Этой ночью (15 апреля), оккупанты предприняли попытку захвата наблюдательного поста в Николаевской области и провести разведку наших позиций в Херсонской области. 

"Обе попытки были неудачными. Атака на пост отбита, а разведывательная группа уничтожена", — сообщил Владислав Назаров. 

Также Назаров рассказал, о том, что оккупанты, прячась за мирным населением, как за живым щитом, пытаются склонить местных к ложному мнению, что обстрелы населённых пунктов это дело ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что обучение за границей во время военного положения: разрешат ли студентам уехать из Украины. Юлия Гришина рассказала о выезде студентов за границу. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что важные решения: какие законопроекты приняла Рада 14 апреля. В Украине создадут новый институт по вопросам пропавших без вести и запрещают символику оккупантов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что парламент назначил нового министра экологии: подробности. Главой экологического министерства стал Руслан Стрелец. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что станет ли 15 апреля самым теплым днем в Украине: прогноз синоптика. В пятницу будет много солнца, мало порывистого ветра, прекрасное ласковое тепло. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jhSld6bEG0Q
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