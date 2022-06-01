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ВСУ уничтожили подполковника кадыровцев (ФОТО)

В войне против Украины погиб заместитель командира 4-го батальона полка имени кадырова

сегодня, 12:04
Автор:

Денис
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Украинская армия продолжает уничтожать офицеров армии оккупантов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили подполковника кадыровцев (ФОТО)

Армия РФ

Как рассказали в СтратКоме, в войне против Украины погиб подполковник из полка имени кадырова. 

"К vip-любителям творчества кобзона присоединился заместитель командира 4-го батальона полка имени кадырова подполковник заур димаев. Он пропустил занятия по топографии, а потому уже правильно вернулся домой.", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что 20 стран, которые оказали больше других помощи Украине: кто в списке. Какие из иностранных стран больше всего помогают нашему государству с начала полномасштабной войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что о каком "мире" для Украины заговорили на Западе – к чему подталкивают Киев и как быть украинцам. Несмотря на зверства российского агрессора в Украине Запад до сих пор боится нанести решающий удар по России. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинка завоевала первое "большое золото" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. В активе сборной Украины уже 11 медалей. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что бывший друг Путина рассказал, кто может заменить его в должности президента России. У России есть серьезный претендент на пост президента. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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