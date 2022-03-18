logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожили почти четверть самолетов РФ, которые были направлены для нападения на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили почти четверть самолетов РФ, которые были направлены для нападения на Украину

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 20:26
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Вооруженные силы Украины уничтожили почти четверть самолетов оккупантов, которые были подготовлены для нападения на нашу страну. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север". 

ВСУ уничтожили почти четверть самолетов РФ, которые были направлены для нападения на Украину

ВСУ

Согласно данным ОК "Север", Россия подготовила для атаки на Украину 450 самолетов и 250 вертолетов. 

"Украинские военные уничтожили почти четверть российских самолетов и половину вертолетов, направленных для ведения войны. К началу войны россия направила для нападения на Украину 450 самолетов и 250 вертолетов", — сообщает ОК "Север". 

Согласно данным Генштаба, по состоянию на утро 18 марта, наши воины уничтожили 93 самолета оккупантов. 

"Если новые данные подтвердятся, то в скором времени у нас будет "юбилей" — 100 сбитых самолетов", — сообщил спикер Командования Воздушных Сил Юрий Гнат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Британии лорд предлагает правительственные структуры РФ внести в список террористических организаций. Россия является террористическим государством, отметил лорд Карлайл. 

Читайте также о том, что спасет ли Китай Россию от мощных экономических санкций Запада: эксперты озвучили прогнозы. Эксперты объяснили, будет ли Китай спасать РФ от санкций Запада. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Болгария, Литва и Эстония высылают российских дипломатов: что известно. Россия проигрывает на дипломатическом фронте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что возле Херсона ВСУ уничтожили командный пункт и командующего российской армией. В Херсонской бласте украинские военные разбили русскую армию. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!