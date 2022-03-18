ВСУ уничтожили почти четверть самолетов РФ, которые были направлены для нападения на Украину

Вооруженные силы Украины уничтожили почти четверть самолетов оккупантов, которые были подготовлены для нападения на нашу страну. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север".

ВСУ

Согласно данным ОК "Север", Россия подготовила для атаки на Украину 450 самолетов и 250 вертолетов.

"Украинские военные уничтожили почти четверть российских самолетов и половину вертолетов, направленных для ведения войны. К началу войны россия направила для нападения на Украину 450 самолетов и 250 вертолетов", — сообщает ОК "Север".

Согласно данным Генштаба, по состоянию на утро 18 марта, наши воины уничтожили 93 самолета оккупантов.

"Если новые данные подтвердятся, то в скором времени у нас будет "юбилей" — 100 сбитых самолетов", — сообщил спикер Командования Воздушных Сил Юрий Гнат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Британии лорд предлагает правительственные структуры РФ внести в список террористических организаций. Россия является террористическим государством, отметил лорд Карлайл.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Болгария, Литва и Эстония высылают российских дипломатов: что известно. Россия проигрывает на дипломатическом фронте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что возле Херсона ВСУ уничтожили командный пункт и командующего российской армией. В Херсонской бласте украинские военные разбили русскую армию.

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