Возле Херсона ВСУ уничтожили командный пункт и командующего российской армией

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Карина Ожерельева
В аэропорту в Чернобаевке Херсонской области ВСУ полностью уничтожили командный пункт общевойсковой армии южного военного округа России и их командира. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Алексей Арестович - фото из открытых источников
По словам Арестовича, это направление, отвечающее за ОРДЛО — поставки военным "ЛДНР".
Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский сообщил, сколько из Мариуполя уже удалось спасти людей. По информации президента Украины, в настоящее время продолжаются спасательные работы на месте драмтеатра, который разбомбили кафиры. В помещении на тот момент скрывались сотни людей. Зеленский подчеркнул, что мариупольцы использовали театр как укрытие.
Также "Комментарии" писали, что пропагандисты России распространяют в сети фейк по Вооруженным силам Украины: вроде бы на войну, на передовую бросают неподготовленных бойцов. Минобороны сообщило, что основной инструмент распространения фейковой информации — комментарии в соцсетях, пишущих "боты" и "тролли". Реже встречаются материалы от информационных агентств.
Читайте на портале "Комментарии": украинские десантники полностью уничтожили подразделение полка России вместе с заместителем командира.
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Обсуждения
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Валентина
сегодня, 19:52
Херсон будет освобождён!!Новость просто замечательная!!Слава Украине!!
Валентина
сегодня, 19:52
Это просто замечательная новость!!Так держать!Херсон будет освобождён!Слава Украине!!