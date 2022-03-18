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Возле Херсона ВСУ уничтожили командный пункт и командующего российской армией

В Херсонской бласте украинские военные разбили русскую армию

сегодня, 19:30 comments4085
Автор:

Карина Ожерельева
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В аэропорту в Чернобаевке Херсонской области ВСУ полностью уничтожили командный пункт общевойсковой армии южного военного округа России и их командира. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Возле Херсона ВСУ уничтожили командный пункт и командующего российской армией

Алексей Арестович - фото из открытых источников

“Аэродром в Чернобаевке, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, в очередной раз порадовал нас результатом. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по аэропорту Чернобаевки. По предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8 общевойсковой армии южного военного округа РФ", – заявил во время брифинга Арестович.

По словам Арестовича, это направление, отвечающее за ОРДЛО — поставки военным "ЛДНР".

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский сообщил, сколько из Мариуполя уже удалось спасти людей. По информации президента Украины, в настоящее время продолжаются спасательные работы на месте драмтеатра, который разбомбили кафиры. В помещении на тот момент скрывались сотни людей. Зеленский подчеркнул, что мариупольцы использовали театр как укрытие.

Также "Комментарии" писали, что пропагандисты России распространяют в сети фейк по Вооруженным силам Украины: вроде бы на войну, на передовую бросают неподготовленных бойцов. Минобороны сообщило, что основной инструмент распространения фейковой информации — комментарии в соцсетях, пишущих "боты" и "тролли". Реже встречаются материалы от информационных агентств.

Читайте на портале "Комментарии": украинские десантники полностью уничтожили подразделение полка России вместе с заместителем командира.


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Источник: https://t.me/OP_UA
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Обсуждения

Валентина

сегодня, 19:52

Херсон будет освобождён!!Новость просто замечательная!!Слава Украине!!

Валентина

сегодня, 19:52

Это просто замечательная новость!!Так держать!Херсон будет освобождён!Слава Украине!!

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