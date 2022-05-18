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ВСУ уничтожили командный пункт бригады Черноморского флота РФ

По предварительным данным, трое офицеров были уничтожены и еще 14 получили ранения различной степени тяжести

сегодня, 14:04 comments2985
Автор:

Денис
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Украинские артиллеристы продолжают наносить сокрушительные удары по позициям противника. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

ВСУ уничтожили командный пункт бригады Черноморского флота РФ

ВСУ

Как сообщает СтратКом, по предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. Уничтожены трое офицеров и еще 14 получили ранения. Среди  раненых:

• ВРИО командира 810 ОБр МП полковник ян суханов – тяжело ранен;

• ВРИО командира 382 отдельного батальона МП майор леонид смирнов – тяжело ранен;

• начальник связи 810 ОБр МП капитан андрий бушмин – тяжело ранен;

• командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник алексей теремков – тяжело ранен;

• командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан виктор ершов — тяжело ранен (оторвана рука).

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Deutsche Bahn начал экспортировать украинское зерно. Крупнейший немецкий ЖД-перевозчик планирует экспортировать зерно из Украины. 

Читайте также о том, что провалы РФ в войне уже не скрыть: почему есть риск, что война в Украине на годы – как избежать этого. С каждым днем прогнозировать сроки окончания войны России против Украины все сложнее. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Местные СМИ пишут о громком взрыве в центральной части города. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Швеция и Финляндия идут в НАТО: о чем говорит реакция РФ и Турции – что это означает для Украины. Запад без долгих обсуждений решил, что с укреплением НАТО на фоне российской агрессии в Украине, тянуть нельзя. 


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Источник: https://t.me/AFUStratCom/1722
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