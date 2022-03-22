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ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов

Силы обороны Запорожского края героически противостоят врагу уже 27 дней

сегодня, 11:11
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают стойко держать оборону в Запорожской области. Об этом сообщает спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов

ВСУ

Сообщается, что благодаря мастерству наших военных в течении текущих суток были успешно отражены атаки врага. 

"22 марта, воины-зенитчики одной из бригад ВС Украины нанесли повреждение очередному вражескому боевому вертолету Ка-52 и нанесли прицельные удары по колоннам автомобильной техники с личным составом российских оккупационных войск", — рассказал Иван Арефьев.

Кроме того, артиллеристы ВСУ нанесли мощный удар и уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинцы завоевали медали на Кубке мира по подводному спорту: сколько наград получили. Плавники из Украины показали хорошие результаты на международных соревнованиях.

Читайте также о том, что в Генштабе рассказали, на сколько у оккупантов еще хватит запасов боеприпасов и продовольствияРоссийские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил республики Беларусь.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Зеленский назвал главную причину его желания встретиться с Путиным. По словам украинского президента, прежде всего нужно найти формат, в котором будет понимание, хочет ли Россия остановить войну.

Также "Комментарии" сообщал о том, что Подоляк рассказал, как теперь мир будет давить на Кремль, требуя прекращения войны в Украине. Советник руководителя ОП напомнил об уже введенных против РФ санкциях и подчеркнул, что "все только начинается".


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Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/5566
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