ВСУ уничтожили командира танкового полка оккупантов (ФОТО)

Украинские защитники дают достойный отпор врагу и продолжают уничтожать противника. Сообщается, что во время вторжения в Украину армия РФ потеряла еще одного своего высокопоставленного военного. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

В Украине погиб полковник, который командовал танковым полком армии РФ.

"Командир 59-й гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова полка — полковник александр беспалов”, — пишет СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский высказался о предстоящей битве за Донбасс. Президент Владимир Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что в ОП объяснили, почему ближайшие две недели определят ход войны. На Банковой предупреждают, что оккупанты попытаются захватить Донбасс. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" писал о том, что война в Украине затягивается: почему власти нужно менять риторику – как нам избежать упадка сил. Стратегическое поражение Путина и переломный момент в войне РФ против Украины уже произошел, но враг все равно не готов отказаться от своих планов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в МВД рассказали, куда может устремиться враг, в случае успешных боев за Донбасс. Однако основные сражения сосредоточатся на Донбассе.

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