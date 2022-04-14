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ВСУ уничтожили колонну оккупантов, которая направлялась в Изюм (ФОТО)

Бойцы ССО устроили инженерную засаду

сегодня, 14:06
Автор:

Денис
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Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили колонну оккупантов, которая направлялась в Изюм (ФОТО)

ВСУ

Как сообщает Генштаб, украинская группа ССО уничтожила очередную колонну оккупантов в Харьковской области. Наши воины обнаружили вражескую технику, которая шла на подмогу оккупантам. Установив маршрут движения вражеской колонны, бойцы ССО подготовили инженерную засаду. Наиболее подходящим местом для данной цели оказался мост. 

"Подрыв моста вместе с российской техникой совершили согласно замыслу, уничтожив всю вражескую колонну", — сообщает Генштаб ВСУ.

В результате мастерской работы наших воинов враг потерял Тигр, КамАЗ и три Урала. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что россия создает в Мариуполе гетто: жителей заставляют одевать белые ленты для "приманки" снайперов. Оккупанты побуждают мариупольцев одевать белую ленту, чтобы обозначить "своих". 

Читайте также о том, что война в Украине 50-е сутки: почему ВСУ разобьют врага и при второй попытке наступления. Россия не скрывает своих планов вновь идти в наступление в Украине, но в украинской армии говорят, что готовы к любому повороту событий.

Сайт "Комментарии" писал о том, что война России в Украине и американское предупреждение Китаю: прислушается ли Пекин. Китайское предупреждение от США Пекину: эксперты рассказали, как себя будет вести Китай в дальнейшем и прислушается ли к Западу относительно разрыва отношений с агрессором.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в ЕС назвали два критерия, которые будут иметь самое важное значение для вступления Украины. На каких условиях необходимо сделать акцент, чтобы вступить в ЕС. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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