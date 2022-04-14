Россия создает в Мариуполе гетто: жителей заставляют одевать белые ленты для "приманки" снайперов

Российские оккупанты превращают Мариуполь в гетто. Войска России заставляют местных жителей носить белую вражескую ленту, чтобы сделать мирных жителей "приманкой" для украинских снайперов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление советника мэра города Петра Андрющенко в Телеграмме.

Мариуполь - фото из открытых источников

"Опасность для жителей. Оккупанты побуждают мариупольцев одевать белую ленту, как отметку "свой". Фактически, таким образом, россияне еще раз используют гражданское население для "приманки" для снайперов и воинов нашего войска. Поскольку именно такая отметка используется российской армией и может быть ошибочно принята нашими за реального врага. Цинизм во всем", — отметил Андрющенко.

По словам советника мэра города Мариуполь, также поступает информация о введении российскими военными отдельных "пропусков", позволяющих передвигаться по городу.

"Уточняем, но в сочетании со спец отметками "свой" все это напоминает реальную сегрегацию и превращение Мариуполя в реальное гетто для украинцев по кальке нацистов во Львове и Польше. Уже даже не удивляет", — заявил Андрющенко.

Андрющенко также подчеркнул, что выход или выезд из города практически невозможны.

"Единичные случаи выпуска из города только при размещении в Мангушском и Никольском районах с последующей фильтрацией. Фильтрация занимает время до бесконечности, что еще раз подтверждает наши опасения в попытке россиян остановить эвакуацию на контролируемую Украиной территорию", — сообщил Андрющенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", британская разведка назвала два города, которые окажутся под ударами во время наступления РФ на Донбассе.

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