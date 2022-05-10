ВСУ уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)



















Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Об этом сообщается на официальной странице фонда "Вернись живим" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Воины К2 54 ОМБр показали, как уничтожили колонну оккупантов в Донецкой области. Отмечается, что враг думал, что его колонна пройдет маршем и без сопротивления захватит один из городов но "что-то пошло не так".

"Из 12 единиц техники орков — 7 были уничтожены. Вместе с "железом" уничтожено было и большинство рашистской пехоты. А те, кому удалось уцелеть, – накивали пятками", — сообщает "Вернись живим".

Видео: YouTube/ Боевая группа К-2 54 ОМБр.

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