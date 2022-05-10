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Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)
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ВСУ уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)

Защитники Украины дают достойный отпор противнику

сегодня, 13:13
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Об этом сообщается на официальной странице фонда "Вернись живим" в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)

ВСУ

Воины К2 54 ОМБр показали, как уничтожили колонну оккупантов в Донецкой области. Отмечается, что враг думал, что его колонна пройдет маршем и без сопротивления захватит один из городов но "что-то пошло не так".

"Из 12 единиц техники орков — 7 были уничтожены. Вместе с "железом" уничтожено было и большинство рашистской пехоты. А те, кому удалось уцелеть, – накивали пятками", — сообщает "Вернись живим". 

Видео: YouTube/ Боевая группа К-2 54 ОМБр. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Запад поставил на победу: что значит ленд-лиз для Украины – приблизит ли это конец войны. США еще раз дали понять, что с Украиной до победы. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что курс биткоина рухнул до 10-месячного минимумаЦена биткоина упала одновременно с падением американских фондовых рынков. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что испуганный или уставший: куда делся Путин с резкой риторикой об Украине – осознал ли он свою ошибку. Вместо новых угроз в адрес Запада Путин больше оправдывался за развязанную войну против Украины. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в День победы россияне "поздравили" Славянск – достали город снарядами. Об обстреле Славянска сообщил мэр города. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/backandalive/
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