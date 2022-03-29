ВСУ уничтожили истребитель оккупантов в районе Изюма

Вооруженные силы Украины продолжают стойко держать оборону как на земле, так и в воздухе. Наши силы ПВО уничтожили еще несколько летательных аппаратов противника. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 29 марта, наши защитники "приземлили" еще две воздушные цели оккупантов.

"И снова район Изюма, притягивающий вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО, 29 марта: минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик", — сообщает Воздушное командование "Восток".

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