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ВСУ уничтожили истребитель оккупантов в районе Изюма

ВСУ "приземлили" еще две воздушные цели оккупантов

сегодня, 20:27
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают стойко держать оборону как на земле, так и в воздухе. Наши силы ПВО уничтожили еще несколько летательных аппаратов противника. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток". 

ВСУ уничтожили истребитель оккупантов в районе Изюма

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 29 марта, наши защитники "приземлили" еще две воздушные цели оккупантов. 

"И снова район Изюма, притягивающий вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО, 29 марта: минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик", — сообщает Воздушное командование "Восток". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что представитель Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему россияне за один день дошли до Киева. Арестович отметил, что с войсками РФ невозможно было воевать в лесах. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье. 

Читайте также о том, что Россия предложит свои инициативы после того, как ознакомится с предложениями Украины. Российская сторона обещает направить собственные встречные инициативы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что больницы в Украине получат доступ к спутниковому интернету Starlink: подробности. Михаил Радуцкий рассказал о станциях Starlink. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России существенно уменьшается арсенал ракетного вооружения – Генштаб ВСУ. У России возникли значительные проблемы с изготовлением ракет. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/pvkshid
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