ВСУ уничтожили еще семь офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, наши воины уничтожили еще семь офицеров противника, а именно:

• Васильев Александр из г. Донецк, псевдо майор 1 АК РОА;

• подполковник РосГвардии Рафаэль Ахметов из Оренбурга;

• капитан Долгополов Сергей из Кировской обл.;

• капитан Виталий Одегов из Омской обл.;

• старший лейтенант Дмитрий Давыдов из Волгограда;

• старший лейтенант Сабаев Никита;

• лейтенант Попов Павел из Калининграда.

"Встречайте "свеженьких" русских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — пишет СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что корабли Черноморского флота выведены в море: к чему готовиться – какие новые цели поставил Путин. Россия боится подходить к берегам Украины, поэтому будет атаковать издали.

Читайте также о том, что у Зеленского заявили, когда можно будет поднять вопрос внешнего долга Украины. Устенко считает, что реструктуризацию внешнего государственного долга Украины в настоящее время проводить нецелесообразно.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Топливозаправщики, САУ и другая техника: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожской области. Военные рассказали о потерях противника за прошедшие сутки.

Также "Комментарии" сообщали о том, что военный эксперт рассказал, почему война в Украине на месяцы, но не на годы. Российская экономика под давлением санкций не выдержит долгой войны в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!