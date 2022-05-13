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ВСУ уничтожили еще семь офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

сегодня, 15:08
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили еще семь офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, наши воины уничтожили еще семь офицеров противника, а именно:

• Васильев Александр из г. Донецк, псевдо майор 1 АК РОА;

• подполковник РосГвардии Рафаэль Ахметов из Оренбурга;

• капитан Долгополов Сергей из Кировской обл.;

• капитан Виталий Одегов из Омской обл.;

• старший лейтенант Дмитрий Давыдов из Волгограда;

• старший лейтенант Сабаев Никита;

• лейтенант Попов Павел из Калининграда.

"Встречайте "свеженьких" русских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — пишет СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что корабли Черноморского флота выведены в море: к чему готовиться – какие новые цели поставил Путин. Россия боится подходить к берегам Украины, поэтому будет атаковать издали. 

Читайте также о том, что у Зеленского заявили, когда можно будет поднять вопрос внешнего долга Украины. Устенко считает, что реструктуризацию внешнего государственного долга Украины в настоящее время проводить нецелесообразно. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Топливозаправщики, САУ и другая техника: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожской области. Военные рассказали о потерях противника за прошедшие сутки. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что военный эксперт рассказал, почему война в Украине на месяцы, но не на годы. Российская экономика под давлением санкций не выдержит долгой войны в Украине. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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