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Топливозаправщики, САУ и другая техника: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожской области

Украинские воины дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 10:24
Автор:

Денис
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Защитники Запорожского края продолжают героически держать оборону и уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Топливозаправщики, САУ и другая техника: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожской области

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (12 мая) украинские воины ликвидировали несколько десятков военнослужащих армии противника, а также несколько единиц вражеской техники, а именно:

• 31 лицо личного состава противника (еще 48 были ранены);

• три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика";

• две боевые бронированные машины;

• один беспилотный летательный аппарат;

• четыре автомобильных топливозаправщика;

• семь единиц автомобильной техники. 

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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/728577374857767
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