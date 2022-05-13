Топливозаправщики, САУ и другая техника: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожской области

Защитники Запорожского края продолжают героически держать оборону и уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (12 мая) украинские воины ликвидировали несколько десятков военнослужащих армии противника, а также несколько единиц вражеской техники, а именно:

• 31 лицо личного состава противника (еще 48 были ранены);

• три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика";

• две боевые бронированные машины;

• один беспилотный летательный аппарат;

• четыре автомобильных топливозаправщика;

• семь единиц автомобильной техники.

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