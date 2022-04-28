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ВСУ уничтожили еще семь летательных аппаратов врага

Всего за прошедшие сутки было уничтожено восемь воздушных целей противника

сегодня, 13:34
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять свои летательные аппараты в небе над Украиной. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили еще семь летательных аппаратов врага

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки наши воины уничтожили семь летательный аппаратов противника, а именно:

• один самолет;

• шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Кроме того, за прошедшие сутки в небе над Украиной была сбита одна крылатая ракета. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Лукашенко анонсировал расширение Союзного государства – бывшим республикам СССР приготовиться. Беларусь и Россия уже планируют расширение Союзного государства. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Мариуполе катастрофическая ситуация с санитарией: в городе могут возникнуть эпидемии. В Мариуполе нет нормальных санитарных условий для жизни. Чиновник подчеркнул, что болезни угрожают десяткам тысяч мариупольцев. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что стал "слугой" другого народа: в "Слуге народа" подозревают своего нардепа в предательстве. Алексей Ковалев несмотря на оккупацию находится на территории Херсонской области. Читайте подробнее об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Житомирской области чиновник оборонного объекта "сливал" РФ секретную информацию. Данные передавал родному брату, еще в 2014 году перешедшему на сторону врага. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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