ВСУ уничтожили еще пять воздушных целей оккупантов

Украинские военные дают достойный отпор оккупантам и продолжают уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за вчерашние сутки (17 апреля) нашим воинам удалось уничтожить пять воздушных целей противника, а именно:

•один самолет;

•три вертолета;

•один беспилотный летательный аппарат (ОТУ).

Для справки: с 24 февраля по 18 апреля армия РФ в войне против Украины потеряла 167 самолетов, 147 вертолетов и 155 БПЛА (ОТУ).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что десантники в Николаевской области мастерски уничтожили врага и помогли спастись заложникам. В Николаевской области ВСУ разбили технику и уничтожили живую силу оккупантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что Украина не откажется от востока: что значит заявление Зеленского – как реагирует мир. Украинская власть уже четко показала, что ни при каких обстоятельствах не откажется от Донбасса и других украинских территорий. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что оккупанты зашли в Кременную на Луганщине – уже известно о первом расстреле гражданских. Эвакуироваться из Кременной уже невозможно. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что геномная информация украинцев: зачем ее будут регистрировать и что предусматривает новый закон. Биоматериалы для молекулярно-генетических экспертиз будут отбирать у украинцев из определенных категорий для следствия или розыска. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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