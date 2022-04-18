Десантники в Николаевской области мастерски уничтожили врага и помогли спастись заложникам

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Козлова Альбіна
В районе Вознесенска оккупанты взяли в заложники крестьян и угрожали расстрелять, если не признаются, кто из них корректировал огонь ВСУ. Удачными выстрелами украинские военные добили врага и помогли крестьянам спастись.
Фото ВСУ/ Оперативное командование Юг
Ярость охватила россиян, потому что артиллерийское подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ разбили колонну вражеской техники. Местные жители в оккупированном селе по плану врага должны быть подвергнуты допросам и террору за успехи наших военных. Командиры оккупантов дали приказ вывести из домов людей и допросить, потому что, по их версии, именно крестьяне привели ВСУ на вражеские позиции.
В то время, как оккупанты держали в заложниках мирных жителей, военнослужащие одного из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады нанесли удар по вражеской технике и живой силе противника. Также была повреждена и командно-штабная машина врага и убиты 25 россиян. Пока враги отвлеклись на атаку, крестьянам удалось уйти в безопасное место.
Как сообщал портал "Комментарии", есть жертвы в результате обстрела Львова. Обновление на 12 часов от главы Львовской ОВА.
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