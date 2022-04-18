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Десантники в Николаевской области мастерски уничтожили врага и помогли спастись заложникам

В Николаевской области ВСУ разбили технику и уничтожили живую силу оккупантов

сегодня, 14:15
Автор:

Козлова Альбіна
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В районе Вознесенска оккупанты взяли в заложники крестьян и угрожали расстрелять, если не признаются, кто из них корректировал огонь ВСУ. Удачными выстрелами украинские военные добили врага и помогли крестьянам спастись.

Десантники в Николаевской области мастерски уничтожили врага и помогли спастись заложникам

Фото ВСУ/ Оперативное командование Юг

Ярость охватила россиян, потому что артиллерийское подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ разбили колонну вражеской техники. Местные жители в оккупированном селе по плану врага должны быть подвергнуты допросам и террору за успехи наших военных. Командиры оккупантов дали приказ вывести из домов людей и допросить, потому что, по их версии, именно крестьяне привели ВСУ на вражеские позиции.

"Они прошлись по домам и вывели на улицу около 30 односельчан. В основном мужчины, но там были и женщины. Связали скотчем руки за спиной, поставили всех на колени. Требовали признаться в корректировке или выдать того, кто помогал информацией для ВСУ. Мы молчали. Тогда оккупанты стали стрелять над головами. Женщины плакали и просили, чтобы их отпустили. От чего орки окончательно разозлились и озверели. Их командир сказал, если через пять минут ему не выскажут имя корректировщика, он прикажет расстрелять всех", – рассказал селянин.

В то время, как оккупанты держали в заложниках мирных жителей, военнослужащие одного из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады нанесли удар по вражеской технике и живой силе противника. Также была повреждена и командно-штабная машина врага и убиты 25 россиян. Пока враги отвлеклись на атаку, крестьянам удалось уйти в безопасное место.

Как сообщал портал "Комментарии", есть жертвы в результате обстрела Львова. Обновление на 12 часов от главы Львовской ОВА.


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden
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