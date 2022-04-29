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ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Очередным грузом 200 стали еще пять офицеров армии рф

сегодня, 11:58
Автор:

Денис
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В войне против Украины армия оккупантов продолжает терять своих офицеров. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Как стало известно, ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии рф. 

"Встречайте "свеженьких" русских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — сообщает СтратКом ВСУ. 

• командир десантно-штурмовой роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты капитан Григоренко Евгений;

• старший лейтенант Александр Лавриченко;

• майор Василий Тынный замкомандира роты спецназа;

• командир разведывательной роты капитан 810 обрмп Алексей Охота;

• подполковник Дмитриев Эдуард.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что НАТО еще раз спрогнозировало сроки войны в Украине. НАТО еще раз предполагает, что война в Украине может затянуться на "месяцы и годы". 

Читайте также о том, что выступление Джо Байдена: о чем говорил президент США. Байден подготовил инициативу, позволяющую передавать активы олигархов РФ Украине. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что ученые назвали заболевания, в которых виновата любовь к картофеля. Эксперты из Гарвардской медицинской школы рассказали, какие заболевания может спровоцировать чрезмерная любовь к картофелю. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что эвакуация из "Азовстали": в кремле отреагировали на предложение о переговорах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение ООН и Украины. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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