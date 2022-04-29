ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

В войне против Украины армия оккупантов продолжает терять своих офицеров. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии рф.

"Встречайте "свеженьких" русских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — сообщает СтратКом ВСУ.

• командир десантно-штурмовой роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты капитан Григоренко Евгений;

• старший лейтенант Александр Лавриченко;

• майор Василий Тынный замкомандира роты спецназа;

• командир разведывательной роты капитан 810 обрмп Алексей Охота;

• подполковник Дмитриев Эдуард.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что НАТО еще раз спрогнозировало сроки войны в Украине. НАТО еще раз предполагает, что война в Украине может затянуться на "месяцы и годы".

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Сайт "Комментарии" писал о том, что ученые назвали заболевания, в которых виновата любовь к картофеля. Эксперты из Гарвардской медицинской школы рассказали, какие заболевания может спровоцировать чрезмерная любовь к картофелю.

Также "Комментарии" сообщали о том, что эвакуация из "Азовстали": в кремле отреагировали на предложение о переговорах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение ООН и Украины.

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