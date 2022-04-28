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НАТО еще раз спрогнозировало сроки войны в Украине

НАТО еще раз предполагает, что война в Украине может затянуться на "месяцы и годы"

сегодня, 18:59
Автор:

Карина Ожерельева
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НАТО снова прогнозирует сроки войны России против Украины. В Альянсе считают, что война может занять месяцы и даже годы. Такое заявление сделал Генчек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

НАТО еще раз спрогнозировало сроки войны в Украине

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс готов поддерживать Украину годами, если наше государство в этом будет нуждаться.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Есть абсолютно вероятность, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", — заявил Столтенберг.

Как заявил Столтенберг, в помощь Украине в войне с Россией входят модернизация старого оружия времен Советского Союза в современную военную технику Запада.

Как сообщали ранее "Комментарии", в британской разведке рассказали, сколько еще в РФ кораблей, способных наносить удары по Украине. Черноморский флот РФ действительно понес потери, после потопления крейсера "Москва" и потери десантного корабля "Саратов", однако он сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям.

Также "Комментарии" писали, что Генерал СБУ рассказал о встрече Зеленского, после которой произойдет перелом в войне. Оперативные поставки современного вооружения, которые имеют передовые армии стран НАТО, могут стать переломным моментом в войне России против Украины.

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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-russia-news-live-new-international-coalition-to-supply-ukraine-with-weapons-to-fight-putin-for-months-or-years-12541713?postid=3799669#liveblog-body
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