ВСУ уничтожили еще нескольких офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает терять своих солдат и офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, наши воины смогли уничтожить еще нескольких офицеров армии оккупантов, а именно:

• лейтенант Батыр Илмурадов из Тихвина;

• Дрожевкин Дмитрий из города Саки;

• Радченко Олег "Физрук" из Горняка Донецкой обл., псевдокапитан, командир мотострелковой роты 5 омсбр 1 АК РОА;

• старший лейтенант Николай Курсаков.

"Встречайте "свеженьких" русских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — сообщает СтратКом Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что гумпомощь без очередей: в Украине заработала таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов. Е-декларацию можно заранее заполнить из любой страны.

Читайте также о том, что на украинские АЗС дополнительно направят более 100 тысяч тонн бензина и дизтоплива. В Минэкономики считают, что эта мера поможет снизить дефицит топлива в Украине.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Запорожская ТЭС остановила свою работу из-за отсутствия угля. На сегодняшний день уголь на станцию поставить невозможно из-за оккупации Энергодара и боевых действий на юге Украины.

Также "Комментарии" информировали о том, что худший сценарий в войне с россией: чем она может завершиться. Украина и мир будет слышать очень много шантажа от агрессора.

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