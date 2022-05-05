Худший сценарий в войне с россией: чем она может завершиться

Как и чем Запад может отреагировать на применение ядерного оружия со стороны рф, вырастет ли сопротивление в стране-агрессоре, если объявят общую мобилизацию и чего пытаются достичь российские войска, продолжая наступление на востоке и юге. Об этом рассказал в эфире советник президента и военный обозреватель Алексей Арестович. По его словам, ядерного шантажа со стороны российского руководства Украина и мир будет слышно много до конца войны, особенно, когда ВСУ начнут наступление на позиции оккупантов и те будут нести в дальнейшем значительные потери.

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До 2022 года россия постоянно шантажировала мир своим оружием и военной силой, это был главный аргумент в геополитике. Однако сейчас ситуация не такая, как была в 2014 году — украинцы, мир и Запад уже не боятся россии и даже ядерной войны. Представители США и Британии ранее заявляли об ответном ударе и продолжают напоминать Кремлю. Каждый месяц будет собираться 40 министров обороны, как в Рамштайне, для консультаций. Во время первой встречи была поставлена ​​цель — нанести военное поражение россии, чтобы рф не смогла использовать армию для политики.

Как подчеркнул Арестович, чисто гипотетически, страны НАТО могут применить два сценария ответного удара против рф. Первый – это нанести удар по бункерам, где скрывается высшее руководство россии специальным ядерным оружием малого действия, но проникающим с радиусом загрязнения до одного километра. Это оружие пробивает наиболее углубленный и бронированный бункер даже глубине в один километр. Второй – удар конвенциональным оружием всех сил НАТО по российской авиации, наземным установкам и флоту. Или соединить два удара по бункерам и армии. По его словам, один американский эсминец может затопить российский флот в одном из морей ракетами Tomahawk, которых в США несколько тысяч. У Штатов есть возможность уничтожить 90% ядерных сил россии конвенциональным ударом.

Стратегически российская армия проиграла украинской, а оперативно у них еще есть потенциал. Россияне наступают на трех направлениях и пытаются создать выгодные условия для переговоров, продвинувшись и захватив территории или хотя бы заморозить конфликт и перевести его в позиционную войну. Однако в ОП уже отмечали, что на "вечные" мирные переговоры Украина не пойдет, и в этом нас поддержали партнеры. Давление санкций будет, сопротивление ВСУ и иностранных добровольцев будет, сопротивление в самой россии будет, чтобы свергнуть режим.

Поскольку, по мнению Арестовича, если в россии объявят войну, то сопротивление в россии усилится. Люди либо пойдут партизанить, либо будут саботировать и делать диверсии. Пока оценить, что у них в головах очень тяжело, как и их готовность выступать против режима. Однако добровольно без эксцессов мобилизация не пройдет даже среди сторонников режима – одно дело смотреть о войне на диване, другое – воевать в окопах.

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