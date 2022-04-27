ВСУ уничтожили еще четыре офицера армии оккупантов: cреди погибших сын депутата от КПРФ (ФОТО)

В войне против Украины армия рф продолжает терять своих высокопоставленных военных. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Согласно информации СтратКома ВСУ, нашим воинам удалось уничтожить еще четырех офицеров российской армии, а именно:

• майор 247 дшп Дынека Алексей из села Шангала Ставропольского края;

• старший лейтенант Вадим Мункуев из Забайкалья;

• командир взвода 61 обрмп лейтенант Присеко Андрей;

• сын депутата от КПРФ майор Алексей Варнавский.

"Они заблудились на "учениях", но уже правильно вернулись домой.", — СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в ОП нашли объяснение взрывам в трех областях России. На Банковой намекнули, что за убийства украинцев российскому народу тоже приходится отвечать, потому что есть карма. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что Еврокомиссия предлагает таможенные каникулы для украинского экспорта: что известно. Европа рассмотрит вопрос о прекращении обложения пошлиной украинских товаров. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Донецкой области оккупанты обстреляли город фосфорными бомбами. Вражеская армия обстреляла ракетами и бомбами Авдеевку. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что россия усиливает газовый шантаж: чем это закончится для Кремля – кто в ЕС согласится на условия агрессора. россия снова использует вранье, чтобы показать, что на Западе есть страны, которые готовы обойти санкции. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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