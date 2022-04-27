В Донецкой области оккупанты обстреляли город фосфорными бомбами

Оккупанты продолжают наступление в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

фото Донецкая ОВА

Враг бросает ракеты и фосфорные бомбы по Авдеевке. 26 апреля фосфорные бомбы прилетели в районе коксохимического завода, а утром 27 апреля – в центре города.

В результате обстрелов в городе произошло несколько пожаров. После чего оккупанты снова обстреляли город из авиации — боеприпасы попали в многоэтажку. Есть информация об одном раненом. За прошедшие сутки оккупанты били по Центральной городской больнице, школе, жилых домах.

За 26 апреля погибли трое мирных жителей Донбасса: в Лимане, Нью-Йорке и Майском, шестеро получили ранения. Ситуация напряжена на Марьинском направлении. ВСУ отражают атаки врага.

В Мариуполе российские оккупанты не останавливают бомбардировки "Азовстали". На территории завода медики производят операции раненым гражданам.

"24 часа под обстрелами российской армии. Непрерывно. А здесь не только военные. Большинство – мирные. На металлургическом заводе находятся не менее 2 тысяч гражданских. Женщины, дети и пожилые люди. Много раненых. В антисанитарии и ужасных условиях. Без медикаментов. Катастрофическая ситуация с питьевой водой и едой. Спасать нужно немедленно", — говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская разведка говорит, что в Мариуполе оккупанты могут применить химоружие. В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что риск применения против гражданских и защитников Мариуполя химического оружия массового поражения очень высок.

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