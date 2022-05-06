ВСУ уничтожили еще 15 летательных аппаратов армии РФ

Армия оккупантов продолжает терять свои летательные аппараты в войне против Украины. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (5 мая) нашим воинам удалось уничтожить пятнадцать летательных аппаратов армии рф, а именно:

• один самолет;

• четырнадцать летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Скриншот: Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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