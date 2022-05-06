logo

BTC/USD

35717.20

ETH/USD

2673.19

LTC/USD

95.16

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожили еще 15 летательных аппаратов армии РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили еще 15 летательных аппаратов армии РФ

5 мая ВСУ сбили 14 беспилотников противника

сегодня, 12:15
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Армия оккупантов продолжает терять свои летательные аппараты в войне против Украины. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили еще 15 летательных аппаратов армии РФ

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (5 мая) нашим воинам удалось уничтожить пятнадцать летательных аппаратов армии рф, а именно:

• один самолет;

• четырнадцать летательных аппаратов оперативно-тактического уровня. 

ВСУ уничтожили еще 15 летательных аппаратов армии РФ - фото 2

Скриншот: Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что санкции в действии: нефтяной гигант Shell продает свою российскую сеть АЗС. Одним из потенциальных покупателей является корпорация "Лукойл". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что донорская помощь на восстановление Украины: как воспользоваться ей максимально эффективно. Эксперты рассказали, какое значение имеет донорская конференция в Варшаве для развития украинской экономики и восстановления нашей страны. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Шмыгаль рассказал, когда ЕС предоставит Украине второй транш помощи. Премьер-министр Украины допускает открытие новой программы финансирования в июне. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" в разведке Британии рассказали, что срывает планы РФ на Донбасс. Восстановление усилий России обезопасить "Азовсталь" и завершить захват Мариуполя, вероятно, связано с предстоящими празднованиями 9 мая. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!