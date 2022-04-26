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ВСУ уничтожили еще 10 воздушных целей оккупантов

За вчерашний день армия РФ потеряла семь своих летательных аппаратов

сегодня, 13:48
Автор:

Денис
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Оккупанты продолжают терять свои военную технику в войне против Украины. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ уничтожили еще 10 воздушных целей оккупантов

ВСУ

Как стало известно, за вчерашние сутки (25 апреля) наши воины уничтожили семь летательных аппаратов противника, а именно:

• три самолета;

• четыре беспилотных летательный аппарата оперативно-тактического уровня;

Кроме того, в небе над Украиной удалось сбить три крылатые ракеты, которым враг наносил удары. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что россия готовится открыть второй фронт: что значат маневры Кремля в Приднестровье. Российские спецслужбы устроили серию провокаций в непризнанном Приднестровье. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что надо понимать, что война продолжается: Ирина Верещук дала советы украинцам и рассказала о своей работе. Министр рассказала, как продолжаются переговоры с врагом по коридорам и обмену. Подробно об этом читатйе в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что он все-таки раскололся: в сети появились снимки затонувшего крейсера "Москва". Снимки подтверждают наличие существенных повреждений на борту. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Стефанчук рассказал, когда Рада примет решение по запрету УПЦ Московского патриархата. У фракций и групп уже есть единое виденье, как быть с УПЦ МП. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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