ВСУ уничтожили еще 10 воздушных целей оккупантов

Оккупанты продолжают терять свои военную технику в войне против Украины. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за вчерашние сутки (25 апреля) наши воины уничтожили семь летательных аппаратов противника, а именно:

• три самолета;

• четыре беспилотных летательный аппарата оперативно-тактического уровня;

Кроме того, в небе над Украиной удалось сбить три крылатые ракеты, которым враг наносил удары.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что россия готовится открыть второй фронт: что значат маневры Кремля в Приднестровье. Российские спецслужбы устроили серию провокаций в непризнанном Приднестровье. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии". Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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