ВСУ уничтожили четыре армии российских оккупантов – ОП

Вооруженные силы Украины за 26 дней войны России против Украины уничтожили 4 из 10 российских армий. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

"Наши войска на 26-е сутки активной фазы российско-украинской войны уничтожили 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, пять дивизионов РСЗО, 17 дивизионов ствольной артиллерии, пять авиаполков самолетов и пять авиаполков вертолетов. Это составляет три комплекта ударных российских армий в качестве оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. В общей сложности четыре армии из 10, которые есть в России", – отметил Арестович во время брифинга.

По словам Арестовича, из-за таких потерь российские оккупанты не могут вести наступательные операции где угодно в Украине и ведут только тактические действия. Накопленные резервы российских захватчиков "подвергаются сокрушительным ударам наших ракетных войск, артиллерии и авиации".

Как сообщали ранее "Комментарии", российские оккупанты разбрасывают в Украине кассетные мины, которые довольно трудно заметить. Сообщается, что мина наносит человеку поражение из-за травматического повреждения нижних конечностей. Взрыв производится, если наступить на датчик. Из-за необычной формы мины дети часто воспринимают мину как игрушку и получают тяжелые ранения или погибают.

Также "Комментарии" писали, что Житомирскую область российские оккупанты впервые обстреляли из "Градов". Под обстрелы русских оккупантов снова попала Народицкая территориальная община.

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