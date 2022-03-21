ВСУ уничтожили четыре армии российских оккупантов – ОП

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Карина Ожерельева
Вооруженные силы Украины за 26 дней войны России против Украины уничтожили 4 из 10 российских армий. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников
По словам Арестовича, из-за таких потерь российские оккупанты не могут вести наступательные операции где угодно в Украине и ведут только тактические действия. Накопленные резервы российских захватчиков "подвергаются сокрушительным ударам наших ракетных войск, артиллерии и авиации".
Как сообщали ранее "Комментарии", российские оккупанты разбрасывают в Украине кассетные мины, которые довольно трудно заметить. Сообщается, что мина наносит человеку поражение из-за травматического повреждения нижних конечностей. Взрыв производится, если наступить на датчик. Из-за необычной формы мины дети часто воспринимают мину как игрушку и получают тяжелые ранения или погибают.
Также "Комментарии" писали, что Житомирскую область российские оккупанты впервые обстреляли из "Градов". Под обстрелы русских оккупантов снова попала Народицкая территориальная община.
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